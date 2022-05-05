34 لاعبًا في قائمة المنتخب الأولمبي الأولية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي التي تضم 34 لاعبًا من 13 ناديًا، وتضم القائمة كلاً من أحمد ربيعة، خليفة الكوس، محمد فارس، صالح الزبيدي، ناصر إبراهيم وعمر صابر «المحرق»، سالم حسين، حسين العكري، علي محمد رضا، سيد جواد حيدر وحسن عبدالنبي «الشباب»، سلمان عادل، حسين عبدالكريم وعلي خليفة «مدينة عيسى»، عادل الرميحي، عبدالله نمر وإبراهيم شريدة «النجمة»، أحمد مسلم، حسن عيسى وحسين هرونة «المالكية»، خالد ناصر وعبدالرحمن الكوهجي «الخالدية»، عمار جعفر وعلي محمد عبدالله «الاتحاد»، سيد مهدي شرف وعلي ضياء «الأهلي»، أحمد الدوسري وبشير فؤاد «البديع»، سلمان عبدالله وعبدالله فريح «الرفاع»، هاني طه وعبدالله سالم «الحد»، مصطفى السالم «الاتفاق»، عبدالرحمن جمال «الرفاع الشرقي».

وتنتظر المنتخب الأولمبي بعض المشاركات الإقليمية قبل أن يدخل في الاستحقاقات الرسمية والأهم والمتمثلة في التصفيات الأولمبية 2024 في العام القادم. وكان اتحاد الكرة تعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة المنتخب الأولمبي عبر التعاقد مع المدرب الكرواتي داريو والمحلل الفني نيكولا، والمدرب الوطني خالد تاج كمساعد له في مهمته، وستبدأ التحضيرات خلال الفترة القادمة عبر التجمع الأول ومن خلال تدريبات مكثفة بهدف الوصول لأفضل استعدادات والوصول للقائمة النهائية للمنتخب.