أكثر من 200 ألف زائر لموسم جدة في أول 3 أيام

وصل عدد زوار موسم جدة 2022 في أول ثلاثة أيام من افتتاح الموسم إلى أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث استمتع الجميع بالفعاليات والعروض المشوقة التي انطلقت في منطقتي جدة آرت بروميناد وسيرك دو سوليه.

وشهدت العروض المتنوعة في افتتاح جدة آرت بروميناد في أيام العيد اقبالاً كبيراً من الزوار، الذين حرصوا على مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تنطلق يومياً على مدى 60 يوماً، كما استمتعت الأسر والأطفال بالعروض الفنية الحية التي تقدم فقراتها مجموعة من الفرق الاستعراضية، كما اسهمت تكامل الخدمات وتنوع العروض في زيادة الاقبال الذي شهدته جدة آرت طوال الأيام الماضية، والتي يتوقع أن تستقطب المزيد من الزوار طوال الموسم.

وفي منطقة سيرك دو سوليه كان الحضور والتفاعل مع العروض العالمية المقدمة لافتاً، وعكس حجم الاقبال المبكر على عروض السيرك مدى اعجاب واستمتاع الزوار بالعروض المقدمة التي تضمنت عروضاً بهلوانية، وألعاب خفة، وبالونات الهيليوم، والأرجوحة الطائرة، وغيرها من عروض استقطبت الكثير من عشاقها خلال الأيام الأولى من الموسم.

ويتوقع أن تشهد مناطق فعاليات موسم جدة 2022 خلال الأيام القادمة اقبالاً أكبر من الزوار من داخل المملكة وخارجها مع اكتمال انطلاق باقي فعاليات الموسم في مناطق الفعاليات الأخرى، والتي تلبي مختلف الرغبات وتتناسب مع جميع الأعمار.