عروض شعبية وأوبريت في احتفالات العيد بالمدينة

أطلقت أمانة المدينة المنورة اليوم برنامج احتفالات أهالي منطقة المدينة المنورة بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت عنوان " فرحتكم أمانة ".

وشمل برنامج الاحتفال الذي أقيم بالمسرح المفتوح في حديقة الملك فهد المركزية عرض" أوبريت إنشادي" ، وفلكلورات شعبية "الينبعاوي والخبيتي والمزمار والسامري، والعرض السعودية" ومسابقات، وألعاب الخفّة، وعروض النار، وفعاليات منوعة استهدفت العائلات والأطفال، حيث هيئ بمقر الاحتفال منطقة للمطاعم تشمل خيارات منوعة ، كما خصّصت منطقة للاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي للكبار والصغار، إلى جانب عدة فعاليات تهدف إلى استقطاب الأهالي ومشاركتهم فرحة العيد.

كما سيتم نقل الفعاليات مباشرة التي تستمر حتى السادس من شهر شوال الجاري عبر شاشات في خمسة مواقع في مقر الفعالية، وحديقة القصواء، وحديقة الخالدية، وحديقة الدعيثة، وطريق سلطانه، إضافة إلى العروض الصوتية المتزامنة مع النوافير الراقصة في حديقة القصواء.

واختتم الحفل بتكريم ممثلي الجهات المنظمة والمشاركة في فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويأتي إطلاق الفعاليات امتداداً لبرامج الاحتفال بعيد الفطر المبارك التي شملت تنظيم مجالس ومراكز الأحياء بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي"، التي أقيمت أول وثاني أيام العيد، وتضمنت برنامجاً للمعايدة أقيم في 32 موقعاً جُهزت لاستقبال الأهالي في عدة أحياء بالمدينة المنورة، ومعايدة المرضى في المستشفيات، وإقامة المسابقات وتقديم الجوائز العينية للمشاركين والحضور.