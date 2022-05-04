خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه خلاله بعيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - أسرة “آل دوسري” ورئيس تحرير صحيفة المناطق يتقدمون بالشكر لسمو أمير عسير ووكلاء الإمارات والمسؤولين لتقديهم واجب العزاء في الشابين علي بن أحمد وطلال بن محمد آل دوسري

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