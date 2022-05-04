أكثر من 200 ألف زائر لموسم جدة في أول 3 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

وصل عدد زوار موسم جدة 2022 في أول ثلاثة أيام من افتتاح الموسم إلى أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث استمتع الجميع بالفعاليات والعروض المشوقة التي انطلقت في منطقتي جدة آرت بروميناد وسيرك دو سوليه.

وشهدت العروض المتنوعة في افتتاح جدة آرت بروميناد إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين حرصوا على مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تنطلق يومياً على مدى 60 يوماً، كما استمتعت الأسر والأطفال بالعروض الفنية الحية التي تقدم فقراتها مجموعة من الفرق الاستعراضية، كما أسهمت تكامل الخدمات وتنوع العروض في زيادة الإقبال الذي شهدته جدة آرت طوال الأيام الماضية،التي يتوقع أن تستقطب المزيد من الزوار طوال الموسم.

وفي منطقة سيرك دو سوليه كان الحضور والتفاعل مع العروض العالمية المقدمة لافتاً، وعكس حجم الإقبال المبكر على عروض السيرك مدى إعجاب واستمتاع الزوار بالعروض المقدمة التي تضمنت عروضاً بهلوانية، وألعاب خفة، وبالونات الهيليوم، والأرجوحة الطائرة، وغيرها من عروض استقطبت الكثير من عشاقها خلال الأيام الأولى من الموسم.

ويتوقع أن تشهد مناطق فعاليات موسم جدة 2022 خلال الأيام القادمة إقبالاً أكبر من الزوار من داخل المملكة وخارجها مع اكتمال انطلاق باقي فعاليات الموسم في مناطق الفعاليات الأخرى،التي تلبي مختلف الرغبات،وتتناسب مع جميع الأعمار.