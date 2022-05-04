محافظة الرس تقيم احتفالية بمناسبة عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ القصيم

أقامت محافظة الرس أمس احتفالية عيد الفطر المبارك بعنوان ” عيد الرس 43 ” الذي نظمته بلدية المحافظة بمنتزه المحفل, بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف وعدد من المسؤولين والأهالي.

وتخلَّل الحفل “أوبريت” وقصائد شعرية والعرضة السعودية وعدد من ألوان الفن الشعبي ومسابقات وجوائز للحضور ، كما تستمر الفعاليات إلى اليوم الرابع من أيام العيد.

يذكر أن بلدية الرس هيَّأت عدد من الفعاليات والبرامج للعيد التي تواكب شرائح المجتمع ، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والاجتماعية.