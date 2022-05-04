اخبار الرياضه السعوديه استاد أحمد بن علي يستضيف آخر مباراتين تأهيليتين لكأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إقامة تصفيات كأس العالم العابرة للقارات على أرضية استاد أحمد بن علي، إذ ستشهد تنافس 4 دول على آخر بطاقتين في أكبر حدث كروي في العالم، وسيواجه الفائز في مباراة السابع من يونيو، التي ستُقام على نفس الاستاد بين منتخبي أستراليا والإمارات، منتخب بيرو في 13 يونيو بعد أن احتل هذا الأخير المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، في حين سيواجه منتخب كوستاريكا الذي احتل المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا في 14 يونيو، وستنطلق المباراتان في الساعة التاسعة بتوقيت الدوحة.

وكان استاد أحمد بن علي قد افتُتح يوم 18 ديسمبر سنة 2020 بمناسبة نهائي كأس أمير قطر، واستضاف أخيرا 4 مواجهات من مباريات بطولة كأس العرب، إضافة لاستضافته المستمرة لنادي الريان الرياضي، ويتميز بتكنولوجيا التبريد المبتكرة التي تتيح تجربة ممتعة للمنتخبات والجماهير خلال أشهر الصيف الحارة.

وستُقام على الاستاد نفسه 6 مباريات من مباريات دور مجموعات كأس العالم، كما سيشهد إحدى مباريات دور الـ 16، أي أن أحد الفائزين في مباريات يونيو سيواجه اليابان على نفس الاستاد في 27 نوفمبر، ووفقا لنتائج القرعة النهائية التي أجريت في الأول من أبريل سيتجه المنتخب الفائز بالمباراة الأولى إلى المجموعة الرابعة ليواجه منتخب فرنسا بطل نسخة 2018 في مباراته الافتتاحية، في حين سيتجه المنتخب الفائز في المباراة الفاصلة الثانية إلى المجموعة الخامسة ليواجه منتخب إسبانيا في أول مباراة له في البطولة.