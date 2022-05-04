وكان استاد أحمد بن علي قد افتُتح يوم 18 ديسمبر سنة 2020 بمناسبة نهائي كأس أمير قطر، واستضاف أخيرا 4 مواجهات من مباريات بطولة كأس العرب، إضافة لاستضافته المستمرة لنادي الريان الرياضي، ويتميز بتكنولوجيا التبريد المبتكرة التي تتيح تجربة ممتعة للمنتخبات والجماهير خلال أشهر الصيف الحارة.
وستُقام على الاستاد نفسه 6 مباريات من مباريات دور مجموعات كأس العالم، كما سيشهد إحدى مباريات دور الـ 16، أي أن أحد الفائزين في مباريات يونيو سيواجه اليابان على نفس الاستاد في 27 نوفمبر، ووفقا لنتائج القرعة النهائية التي أجريت في الأول من أبريل سيتجه المنتخب الفائز بالمباراة الأولى إلى المجموعة الرابعة ليواجه منتخب فرنسا بطل نسخة 2018 في مباراته الافتتاحية، في حين سيتجه المنتخب الفائز في المباراة الفاصلة الثانية إلى المجموعة الخامسة ليواجه منتخب إسبانيا في أول مباراة له في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه استاد أحمد بن علي يستضيف آخر مباراتين تأهيليتين لكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.