مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة للاتحاد الأفريقي في الصومال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بإقليم شبيلي الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، تضامنها الكامل مع البعثة في مواجهة جميع أشكال العنف والإرهاب، ومساندتها لجهودها من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال.
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