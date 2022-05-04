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البرلمان العربي يحذر من دعوات أطلقتها جماعات إسرائيلية لاقتحام الأقصى

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حذر البرلمان العربي من خطورة الدعوات التي أطلقتها جماعات إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع ذكرى ما يطلقون عليها ما يسمى تأسيس دولة إسرائيل مع رفع العلم وترديد ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي في باحات المسجد.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن إطلاق هذه الدعوات في ذكرى نكبة فلسطين هو استفزاز خطير واعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية، وتحد لمشاعر المسلمين، واستكمال لمخططات التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

ووجه البرلمان العربي تحية إعزاز وتقدير لصمود المقدسيين في وجه الغطرسة الإسرائيلية بما يمتلكونه من سلاح العزيمة والإيمان، مشيرًا إلى أن انصياع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لدعوات الجماعات اليهودية المتطرفة سيضر بالأمن والسلم الدوليين والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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