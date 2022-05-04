اخبار دوليه – «أكبر» متحف أمريكي يبحث في إعادة الأعمال الفنية المنهوبة!

محمد بن مسعود - الدمام - أقر متحف سميثسونيان رسميا أنه حصل على العديد من مجموعاته الشهيرة بطريقة غير أخلاقية – نُهبت في الأساس – في بيان نُشر يوم الثلاثاء.

ومع ملاحظة أن «العديد من القطع الأثرية والأعمال الفنية كانت موجودة في مقتنيات سميثسونيان لعقود أو في بعض الحالات، لأكثر من 150 عاما»، أقر المتحف بأن «المعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات في التجميع تغيرت، لا سيما فيما يتعلق بجمع تراث من الأفراد والمجتمعات».

ويأتي البيان بعد عام من بدء مجموعة من القيمين والمتخصصين في التحصيل، التفكير فيما إذا كان ينبغي لشبكة متاحف سميثسونيان أن تتوصل إلى سياسة «الإشراف المشترك» التي من شأنها أن تسمح بالعودة المؤقتة للمجموعات المنهوبة أو المسروقة أو التي تم الحصول عليها بطريقة غير أخلاقية. وستركز السياسة بشكل خاص على الإعادة إلى الوطن أو الموافقة على الإشراف المشترك على الرفات البشري، خاصة ذلك الذي حصل عليه دون موافقة الفرد المعني أو أسرته، وفقا لملاحظات السياسة.

ودخلت «سياسة الإرجاع الأخلاقية» حيز التنفيذ في 29 أبريل وستنطبق على جميع متاحف سميثسونيان، على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المعروضة في المواقع المختلفة، فسيتم تنفيذها بشكل مختلف من موقع إلى آخر.

وستقرر المتاحف الفردية معايير وإجراءات «إلغاء التنازل عن المجموعات وإعادتها لأسباب أخلاقية، مع تدخلات عرضية من قبل مجلس حكام المنظمة الأم عندما تكون المجموعات المعنية ذات قيمة نقدية أو بحثية أو قيمة تاريخية كبيرة».

وتنص المبادئ على النحو المبين في البيان الصحفي للمتحف على أنه «يجب التحقيق في عمليات الاستحواذ السابقة التي تثير مخاوف أخلاقية ومعالجتها بطريقة تتفق مع المعايير الأخلاقية الحالية»، ما يعني أن «الاستباقية» هي الأفضل من «الاستجابة ببساطة» – أي الرد على الفضائح – في معالجة القضايا المتعلقة بالتحصيل السابق.

وأقر المتحف أيضا أنه جمع «بطريقة تسببت في ضرر أو استفادت من علاقات القوة غير المتكافئة»، معترفا بأنه بينما كان من المستحيل إنكار دور الممارسات المفترسة في تكديس كنوز المتاحف المثيرة للإعجاب، «ليس لها أي دور في تفاعلاتنا وتجميعنا المستقبلية».

وعلى الرغم من ماضيه الجشع، فقد تعهد المتحف بالمضي قدما في «الالتزام بتنفيذ السياسات التي تستجيب بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب لطلبات العودة أو الإشراف المشترك».

وحتى قبل الإفراج عن سياستها بشأن «الإعادة الأخلاقية»، تعهدت مؤسسة سميثسونيان في مارس بإعادة 39 منحوتة برونزية إلى نيجيريا، التي تطالب بعودة «بنين البرونزي» منذ عقود. وأقام المتحف عرضا للصور في مكانها ولافتة تعلن أن المنظمة اعترفت «بالصدمة والعنف والخسارة التي يمكن أن تلحقها مثل هذه العروض للتراث الفني والثقافي المسروق بضحايا تلك الجرائم وأحفادها والمجتمعات الأوسع».

ونهب العديد من المنحوتات من مدينة بنين في عام 1897 من قبل البريطانيين، الذين – وفقا لموقع سميثسونيان على الإنترنت – «صادروا جميع الكنوز الملكية، وأعطوا بعضها للضباط الأفراد، لكنهم أخذوا معظمها في مزاد في لندن لدفع تكلفة الرحلة الاستكشافية. وشقت الأشياء المنهوبة طريقها في النهاية إلى المتاحف والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء العالم».

كما أن طرق التوزيع المشكوك فيها أخلاقيا هي المسؤولة عن الكثير من فن ما قبل الاستعمار الذي هبط في المتاحف الغربية، بما في ذلك متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، الذي أعاد أعماله الخاصة من مجموعة بنين برونزية العام الماضي. وأعاد المتحف أيضا منحوتة نيبالية من القرن العاشر نُهبت من معبد في وادي كاتماندو.

وتصف مؤسسة سميثسونيان نفسها بأنها «أكبر متحف ومجمع تعليمي وأبحاث في العالم».