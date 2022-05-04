السعوديه آل المعبي يستقبلون المعزين في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل المعبي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم المأذون الشرعي أحمد عبده المعبي، الذي وافته المنية أمس (الثلاثاء)، وصلي عليه بمسجد الجفالي ودفن في مقبرة أمنا حواء. والفقيد والد وحيد، وأيمن، ورأفت، ورياض، َورباب، ورندا، ومريم، وفتحي، وطارق، وعاصم. ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد في حي البوادي شارع قريش بجوار مسجد النور.

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