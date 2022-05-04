محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن عودة أوقات العمل السابقة في مراكز الخدمة التابعة لها بعد إجازة عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الإدارة أن أوقات عمل مركز الخدمة بالمحافظة الجنوبية في الإدارة العامة للمرور تبدأ من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 14:00 ظهراً ، كما تبدأ أوقات العمل في مركز الخدمة بالمجمع الأمني في محافظة المحرق من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 17:30 مساء.

وتنوه إدارة المعلومات الجنائية بالجمهور الكريم ضرورة طباعة استمارة طلبات الخدمة من خلال زيارة موقع إدارة المعلومات الجنائية www.cri.gov.bh، بالإضافة إلى حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق SKIPLINO وذلك قبل التوجه إلى مراكز الخدمة لتوفير الجهد وسرعة الانجاز.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – إدارة المعلومات الجنائية تعلن عن عودة أوقات العمل السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.