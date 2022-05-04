شركات طيران دولية تعلن تأخر رحلاتها بسبب مطار جدة - #عاجل

أعلنت شركة الخطوط التونسية أن عددا من رحلاتها سيشهد تأخيرا هاما بسبب الضغط الكبير على مطار جدة الدولي. من جهتها، أكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنها تسعى لنقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير قد يحصل نتيجة الارتباك الذي يواجهه المسافرون القادمون من الأراضي المقدسة، عبر مطار جدة.

وأضافت الخطوط الأفريقية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مطار جدة يشهد عددًا كبيرًا من إقلاع وهبوط الرحلات من شتى دول العالم للعودة بالمعتمرين، ما تسبب في التأخير جميع الشركات الدولية.

تراجع التكدس

من جانب آخر، تراجعت حالات التكدس في الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز. وشهدت الساعات الماضية العمل على نقل المسافرين في الرحلات المتأخرة من المطار إلى مدينة الحجاج لتخفيف التكدس بالصالة الشمالية للمطار.

وكان مطار الملك عبدالعزيز في جدة، قد شهد تكدسًا لعدد كبير من الركاب في الصالة الشمالية، وذلك في ظل عدم وجود موظفين بحسب ما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

وقال المسافرون: إن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولابد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل.

سبب الأزمة:

وأكدت المصادر أن إلغاء إحدى الناقلات الجوية للرحلات في الصالة الشمالية في المطار إضافة إلى قلة أعداد العاملين من أسباب التكدس.