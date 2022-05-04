الأرصاد: لم نعلن عن موجة حر تبدأ غدا الخميس

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أن المركز لم يعلن عن موجة حر تبدأ الخميس ،وبعض المناطق تسجل أكثر من (40)درجة منذ بداية مايو حيث أعلن المركز سابقا أن مايو اقرب لأجواء الصيف.

وأضاف : "ندعو الجميع الابتعاد عن المعلومات التي تهدف للفت الانتباه دون مسئولية او مرجعية علمية. وسنعمل وفقا لمقتضيات نظام الأرصاد".