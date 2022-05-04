شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام النظارات الشمسية رديئة الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام النظارات الشمسية رديئة الجودة، وأكدت الهيئة لضمان سلامتك قم بشراء النظارات الشمسية من الموزعين المعتمديـن مثـل مراكـز البصريات المرخصـة مـن وزارة الصحة.

وأهابت المواطنين بتجنب الشراء من نقاط توزيع غير معروفة أو غير مضمونة.

وأوضحت في منشور لها، أن الله وهـب الانسان حدقة العين القدرة على التكيف مع الضـوء المحيط بها، فعلى سبيل المثال ،عند التعرض لضوء الشمس تضيق حـدقـة الـعين لـتقـلل من دخول الضوء إلى العينين وعند التواجد في مكان مظلم تتوسع حدقة العين لـتسمح بـمـرور الـضـوء بنسبـة أعـلى عند استخدام نظارات شمسية رديئة الجودة.

وأشار منشور الهيئة الى ان حدقة العين تتوسع كما يحصل في الظلام وحينها ستسمح بمرور قدر أكبر من أشعة الشمس بما فيها الأشعة فوق البنفسجية،وبهذا تسبب ضرر أكثر من عدم استخدامها.