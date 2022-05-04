احترافية عارضي “سيرك دو سوليه” تثيرإعجاب زوار موسم جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

حظيت العروض المشوقة لسيرك دو سوليه المقامة في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن فعاليات موسم جدة 2022 بحضور لافت من أهالي وزوار الموسم من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأسهمت طبيعة العروض العالمية المقدمة بفعالية السيرك، وتنوعها، ودقة التنظيم في موقع الفعالية بشكل كبير في زيادة الإقبال الكبير الذي حظيت به الفعاليات في الأيام الأولى لانطلاقتها، إلى جانب تزامن انطلاقة موسم جدة 2022 مع إجازة عيد الفطر المبارك.

واستمتع الأسر والأطفال ومحبو السيرك بمشاهدة العروض المشوقة للسيرك التي قدمتها فرق عالمية متخصصة، حيث قدم العارضون العديد من الفقرات البهلوانية العالمية كعجلة الموت، والأرجوحة الطائرة، وألعاب الخفة، وعرض الهيليوم، والدراجات الهوائية، والعاصفة الورقية بالإضافة للعروض النارية الممتعة والتي قدمت باحترافية عالية وخلقت أجواء رائعة أثارت إعجاب الحاضرين، حيث تستمر فعاليات السيرك حتى 28 مايو، وتقدم العروض أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الساعة 9 مساء، كما تقدم عروض إضافية في بعض الأيام الساعة 4 مساء.