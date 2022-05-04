ضربات روسية قاسية على لفيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كثفت روسيا من ضرباتها الصاروخية اليوم الأربعاء على مدينة لفيف غربي أوكرانيا، ما أسفر عن وقوع ضربات في اتجاهات متعددة، وسماع ما لا يقل عن 4 انفجارات من وسط مدينة لفيف.

وفيما تركز العمليات العسكرية الحالية لموسكو على مناطق الشرق، حيث يوجد انفصاليون موالون لها؛ توقفت القطارات القادمة من لفيف عن الخدمة من جراء الضربات الروسية، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وكشف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للفيف، أن الضربات الصاروخية الروسية على منطقة لفيف تركت 250 ألف شخص من دون كهرباء، بعدما أثرت على عشرات الآلاف من المنازل.

فيما كتب عمدة المدينة أندريه سادوفي على تطبيق للتراسل الاجتماعي أنه يجب على سكان المدينة الاحتماء؛ بعدها اضطربت الكهرباء للحظات في المدينة، ثم اعترف سادوفي في رسالة أخرى بأن الهجمات أثرت على إمدادات الكهرباء.