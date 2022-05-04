الاتحاد الأفريقي يدين الهجوم الذي استهدف قاعدة لقواته في الصومال من قبل مليشيات “الشباب”الإرهابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدان الاتحاد الأفريقي الهجوم الذي استهدف قاعدة لقواته في الصومال من قبل مليشيات “الشباب” الإرهابية وأسفر عن مقتل جنود بورونديين.

وندد رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي محمد في بيان بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي نفذته الحركة يوم أمس ضد قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس” في منطقة شبلي الوسطى جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وأشاد فكي بالدور الذي تقوم به قوات حفظ السلام البوروندية بالبعثة مقدما تعازيه “في أرواح الذين سقطوا وهم يساعدون في إحلال السلام والاستقرار في الصومال”.

وجدد فكي التأكيد على أن هذا “الهجوم الشنيع لن يقلل من تصميم قوات نظام بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال” مشددا على “التزام التكتل المستمر والثابت بدعم الحكومة والشعب الصوماليين في سعيهم لتحقيق السلام والأمن المستدامين”.

كما دعا رئيس المفوضية المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم للأجهزة الأمنية الصومالية بما يتناسب مع التحديات الأمنية المطروحة.

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الجدير بالذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد شنت هجوما على قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة اختصارا بـ”أتميس”. مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.