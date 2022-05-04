الكرملين: تكلفة العقوبات علينا ستدفعها شعوب أوروبا كل يوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الكرملين، اليوم، أن تكلفة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا سيدفع ثمنها شعوب أوروبا كل يوم.

وأضاف أن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا إذا تم حظر النفط الروسي، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية “سلاح ذو حدين” ستؤثر علينا وعليهم.