أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثانية لمهرجان أيام سوق الحب2 احتفاء بعيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

تنطلق غدًا الخميس 4/10/1443هـ، المرحلة الثانية من مهرجان (أيام سوق الحب 2)، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، لمدة 15 يوما في شارع 13 بالدمام بمناسبة عيد الفطر السعيد، تحت شعار (قديمك نديمك لو الجديد أغناك)، بعد أن شهد المهرجان في مرحلته الأولى، زيارة أكثر من 75 ألف زائر في شهر رمضان المبارك.

ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات التراثية التي تحاكي التراث الشعبي بطابع عصري، والمسرح التفاعلي الذي يروي حضارة وتاريخ المنطقة الشرقية وتفاصيل نشأة سوق الحب متضمنا 3 مسارات رئيسية تتمثل بالمسار الترفيهي والألعاب والمأكولات، إضافة لتقديم نخبة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن مهرجان (أيام سوق الحب 2) يأتي لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية، مبينا أن المهرجان بمرحلته الأولى في شهر رمضان، جذبت أكثر من 75 ألف زائر توافدوا من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بفعالياته المتنوعة وعروضه التراثية.

وأكد الجبير بأن المهرجان يسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى مشاركة عددًا من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وأكثر من 300 متطوعا ومتطوعة.

من جهته قال وكيل الأمين للمشاريع والتعمير المهندس مازن بن عادل بخرجي بأن المهرجان سيتضمن 13 برنامجا هادفا بمجالات متنوعة، بهدف إحياء الأسواق الشعبية القديمة المتجاوزة نشأتها ما يقارب 60 سنة، مضيفا بأن هذه البرامج تحاكي الحياة بكل تفاصيلها بموقع سوق الحب، بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

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وأكد م. مازن بخرجي على أن المهرجان يركز على الجوانب المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة لتقديمه برامج تتعلق بالمطبخ السعودي والقهوة السعودية، وفعاليات متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك سيتضمن المهرجان عروضا شعبية وفلكلورية وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين