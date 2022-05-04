محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 3.92%. وتداول برنت في عقودات شهر يونيو المقبل عند 109.08 دولارات أمريكية للبرميل. كما إرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.97 %، ليتداول عند 106.48 دولارات أمريكية للبرميل في لعقود شهر يونيو 2020م. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “برنت” يرتفع بنسبة 3.92 % في التعاملات الآجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.