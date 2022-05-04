«الألمانية للتغذية»: اتباع النظام الغذائي النباتي يمنع الإصابة بالسرطان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية، أمس الثلاثاء، في تقرير لها أن اتباع النظام الغذائي النباتي بالكامل يتمتع بفوائد جمّة للصحة تمنع الإصابة بالأمراض السرطانية والتهابات المفاصل.

وأضاف التقرير، أن “النظام النباتي يحد من خطر الإصابة بالسِمنة أولا وما يتربط بها من أمراض مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم ويقي أيضاً من الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المعدة والأمعاء والتهابات المفاصل، كما يقي من الأمراض السرطانية بفضل الاستغناء عن اللحوم الحمراء، التي ترفع خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى أن الخضروات والفواكه غنية بمضادات الأكسدة، التي تعد درع الوقاية من السرطان”.

وأشارت الجمعية في تقريرها إلى “ضرورة الانتباه إلى إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، التي توجد في المصادر الحيوانية، لاسيما الحديد والكالسيوم وفيتامين B12، وذلك من خلال تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب”.