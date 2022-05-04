إثيوبيا تحبط هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة

وأضاف في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن منظمة ترعاها الدول التي تحسد إثيوبيا على مساعي السلام والتنمية أعلنت الحرب الإلكترونية ضد أديس أبابا تحت شعار “حرب الهرم الأسود”، وفق قوله.
كما أضاف أن الهجمات الفاشلة شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية، وفق تعبيره.
واعتبر أن هذه الحملة كانت بهدف تخريب البناء الناجح لسد النهضة، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، حذر المسؤول من أن الهجمات الإلكترونية ضد السد قد تزداد في المستقبل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال السد.
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