زيلينسكي: نسعى لاستعادة كامل أراضينا بما فيها القرم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لاستعادة كامل أراضيها، ومن بينها شبه جزيرة القرم.
ونقل موقع “كييف إندبندنت” الإلكتروني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن زيلينسكي قوله أمام اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن أهداف أوكرانيا هي وقف تقدم روسيا، واستعادة الأراضي، مضيفا أن استعادة كامل أراضي أوكرانيا سيكون عبر الطرق الدبلوماسية.
وقال زيلينسكي في كلمته عبر تقنية الفيديو: “لن نتراجع… النصر سيكون حليفنا”.
وأشار إلى الدمار الشامل، الذي ألحقته روسيا بالبنية التحتية في أوكرانيا والآثار المدمرة للحرب على اقتصادها، موضحا أن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا حتى الآن تقدر بنحو 600 مليار دولار.
وحث زيلينسكي الشركات العالمية على الاستثمار في أوكرانيا بيد إنه قال أيضا إنه سيتعين على روسيا أن تدفع تعويضات لأوكرانيا لقاء ما فعلته.
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