شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف.. غرامة تكرار المركبات مخالفة الأوزان وأبعاد الحمولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، عقوبة من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية 5.000 ريال، وعند تكرارها تتضاعف بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى. فيما يعاقب من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وعند تكرارها خلال الرحلة الواحدة للشاحنة تتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.

مقاييس وجودة

وأوضح التعديل على المادة 23، أنه يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويعاقب كل مَن يتجاوز وزن أي من المحاور بـ200 كلجم بغرامة مالية قدرها 2000 ريال لكل محور. ومنح التعديل، محطات قياس الأوزان، صلاحية منع مركبة النقل من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف 2.500 كجم أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور 500 كجم مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.

أثر اقتصادي

وطرح قطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية في وزارة الداخلية عبر منصة استطلاع، تعديل المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لمدة شهر، والتي تنتهي في 28 مايو المقبل، ويهدف التعديل إلى تغليظ عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد عن المقررة نظامًا للمحافظة على الطرق، وإضافة عقوبة مخالفة هروب الشاحنات من محطات الوزن، وتفعيل مخالفة الأوزان على المحاور؛ مما سيكون له أثر مالي واقتصادي وفرص وظيفية عند تطبيقه بشكل محدد، حيث سيتم خفض نسبة الشاحنات المخالفة للأوزان، مما يؤثر إيجاباً في موازنة عقود صيانة الطرق قد يصل التوفير فيها إلى ٢٥٪ خلال ثلاثة أعوام، وسيجذب رفع قيم المخالفات الاستثمار، وذلك لأثر ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد، مما سيخلق فرصا وظيفية جديدة.

أبعاد معتمدةوتتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة لمنع المركبات المخالفة للأوزان أو الأبعاد المعتمدة من مواصلة سيرها، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتحمّل الجهة الناقلة المسؤولية الكاملة عن مركبة النقل وحمولتها في حال منعها من السير على الطرق لمخالفتها الأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق، ويسمح لمركبات النقل بمواصلة السير على الطرق في حال كانت مخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً تستوجب منعها من ذلك؛ إذا وجد تصريح من الجهة المعنية أو تمت إزالة المخالفة التي تسببت في المنع.

علامات إرشاديةوتضع الوزارة علامات إرشادية بارزة على مسافة كافية لا تقل عن ثلاث علامات قبل محطات قياس الأوزان والأبعاد الثابتة والمتحركة وما في حكمها لتنبيه السائقين بذلك، وتشتمل وسيلة ضبط المخالفة على البيانات الأساسية للمخالفة وتتضمن رقم لوحة المركبة، ونوع تسجيلها، ومسمى المخالفة، ومكان ارتكابها، وتاريخ وقوعها، وبيانات المخالف، ورقم المحور في حال تعلقت المخالفة به على أن تكون وسيلة ضبط المخالفة مثبتة لها بشكل واضح.