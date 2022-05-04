شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الفرحة.. الأطفال يلونون تفاصيل البهجة في «عيد الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندمجت الأسر في تفاصيل الفرح والاستمتاع، بعيد الفطر المبارك، بالمنطقة الشرقية، في ثاني أيام الضيف الكريم، فيما شكل الأطفال الذين يمنحون هذه المناسبة طقوسًا متجددة، العنصر الأساس، لتلوين تفاصيل البهجة.

تشبث الكبار والصغار، بمظاهر العيد؛ وأضفى الزائرون ألوانا أكثر إشراقا، هذا العام، على الحدائق ليتجسد العيد في أجمل لوحة فنية، تمازجت فيها ألوان الفرحة، والملابس الجديدة، والألعاب، وسط ضحكات الصغار ومرحهم، لتطغى مظاهر العيد على المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والواجهات البحرية.

الجميع هنا يتشابهون في البهجة، والملابس الجديدة هي الصورة الأجمل، في عيد الفطر السعيد،، وسط مجال رحب، لفرحة الأطفال وإضفاء طابعهم المليء بالمرح واللعب، وشراء الحلويات والمأكولات الخفيفة وغيرها.