شكرا لقرائتكم خبر عن كوادر بيطرية لمراقبة «مسلخ الدمام».. وتطوير البنية التحتية لسوق المواشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، أن مسلخ الدمام المركزي يعمل بطريقة حديثة ومنظمة، ويتم مراقبته من خلال كوادر بيطرية مشرفة متواجدة طيلة العام.

استقبال وتسليموأوضح أن المسلخ يخدم فئات مختلفة، منها المستهلكون من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الملاحم والمطاعم والفنادق، وتم خلال شهر رمضان المبارك تنفيذ أكثر من 10000 حالة من المذبوحات من المواشي الصغيرة والإبل والأبقار، ويتم العمل من قبل مشغل المسلخ على تهيئة استقبال وتسليم الذبائح في أسرع وقت ممكن.إدخال الكهرباءوعن خطط إدخال الكهرباء لسوق المواشي بالدمام، قال: إنه يجري الترتيب مع كل الأطراف المعنية لإكمال وتوفير الخدمات الداخلية بالسوق، ومن ضمنها توفير التيار الكهربائي العام لكافة المرافق؛ لتكون متواكبة مع مخططات السوق والبنية التحتية والإنشائية الخاصة به.

استلام المواقعوبين أن فرع الوزارة يتهيأ، بعد استلام بعض المواقع مؤخرًا، ضمن الاختصاصات المنقولة إلى تطوير الأسواق في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، ومن ضمنها سوق الأنعام بالدمام، الذي يعد من أهم الأسواق.

تنظيم وتنويعوأشار إلى أن هناك دراسات لتطوير وتحسين البنية التحتية للسوق؛ لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين، بما يتماشى مع متطلبات التنظيم والتنويع في الخدمات المقدمة للعرض، أو الرقي بوسائل النقل للحيوانات، وتطوير المزادات، أو تحسين الطرق الداخلية والإنارة، وتوزيع منافذ البيع، مؤكدًا أن فرع الوزارة يرصد الأسعار بشكل يومي، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.

رقابة مشددةوكشف م.المطيري أنه تم توجيه المراقبين بالأسواق والمسالخ بمحافظة الخفجي؛ لتشديد الرقابة على الأسواق والمسالخ؛ للتأكد من وفرة السلع الغذائية وطريقة عرضها ونقلها وتخزينها وتسويقها بالطرق الصحية لضمان سلامة المستهلك لهذه الأغذية.صحة وسلامةمن ناحيته، أكد مدير مكتب الوزارة بالخفجي د. محمد الحميدي تشديد الرقابة على الأسواق والمسالخ، من خلال جولات مكثفة، أسفرت عن مصادرة أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد بوزن 73 كجم، وإتلافها حسب النظام، متابعًا: شملت الجولة على سوق الأغنام للتأكد من سلامة وصحة الأغنام المعروضة للبيع مع حث أصحاب الحلال بالتقيد بالبيع بالمواقع المخصصة لهم وعدم مخالفة النظام.

جولات ميدانيةولفت إلى استمرار أعمال مراقبي المسالخ في تكثيف الجولات الميدانية على المسلخ في مناسبات الأعياد؛ للوقوف بالإشراف المباشر عن قرب من قبل الأطباء البيطريين والمراقبين على المسلخ؛ لضمان تنظيم سير العمل والاشتراطات الصحية للذبح.

تأخر الاستلامكان عدد من المستفيدين بمسلخ الدمام، قد شكوا تأخر وقت استلام ذبائحهم، بالإضافة إلى عدم وجود كراسي جيدة للانتظار، وتعطل لوحة الأرقام، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وطالبوا خلال زيارة ”الخليج 365” للمسلخ، بضرورة زيادة عدد الشبابيك الخاصة بالتذاكر، مشيرين إلى أن المسلخ الذي يخدم عددا كبيرا من السكان لا يتيح سوى شباك واحد فقط، وهو ما يربك المستفيدين، ويعطل العمل بشكل كبير، إضافة إلى أهمية توفير عدد كاف من العاملين، وتطوير المرافق، الأماكن الخاصة بالانتظار.