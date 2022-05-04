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صور.. تبوك تشارك فرحة العيد بالعديد من الفعاليات

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الدمام - شريف احمد - احتفل أهالي مدينة تبوك وزائروها مساء أمس بعيد الفطر المبارك ، بالعديد من الفعاليات التي أعدتها أمانة المنطقة بمتنزه الأمير فهد بن سلطان .

وبدأ الحفل الذي حضره عدد من الأهالي بسلسلة من الفقرات والمسابقات ، بعدها انطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة بجملة من العروض الغنائية والرقصات الشعبية .

وتأتي هذه الفعاليات التي ستواصل اليوم وغداً في بارك مول بمدينة تبوك أنشطتها، إيماناً من الأمانة بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية، ومشاركة أهالي المنطقة وزوارها فرحة العيد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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