شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تبوك تشارك فرحة العيد بالعديد من الفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل أهالي مدينة تبوك وزائروها مساء أمس بعيد الفطر المبارك ، بالعديد من الفعاليات التي أعدتها أمانة المنطقة بمتنزه الأمير فهد بن سلطان .

وبدأ الحفل الذي حضره عدد من الأهالي بسلسلة من الفقرات والمسابقات ، بعدها انطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة بجملة من العروض الغنائية والرقصات الشعبية .

وتأتي هذه الفعاليات التي ستواصل اليوم وغداً في بارك مول بمدينة تبوك أنشطتها، إيماناً من الأمانة بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية، ومشاركة أهالي المنطقة وزوارها فرحة العيد.