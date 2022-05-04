شكرا لقرائتكم خبر عن لتقوية روابط التواصل.. «جامعي الخبر» يعايد منسوبيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حفل معايدة لمنسوبي مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع للجامعة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك برعاية وحضور رئيس الجامعة المشرف العام على المستشفى د.عبدالله الربيش، وبحضور مجموعة من رؤساء الأقسام والأطباء والموظفين في المستشفى الجامعي، وتبادلوا التهنئة بالعيد.

وقدّم د.الربيش التهنئة للجميع بهذه المناسبة داعياً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات والأمان أعواماً عديدة، في ظل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

وقال: إن هذه اللقاءات تعزز الولاء والانتماء في بيئة عمل داعمة ومحفزة، وتكتسب أهميتها في تقوية روابط التواصل الاجتماعية بين جميع العاملين ودعم روح الفريق الواحد لمنسوبي الجامعة والمستشفى، وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب الذي تتميز به الجامعة والمستشفى لتحقيق التطلعات وأهدافها المستقبلية.