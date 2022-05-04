شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة أبناء «دار الملاحظة» بالدمام.. وافتتاح الديوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصًا من إدارة الدار على مشاركة الأحداث.

وعبر الحضور عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء، داعين الأبناء إلى استثمار هذه المرحلة التصحيحية التي يمرون بها خلال إقامتهم في الدار بكلمات محفزة تستوجب التأمل للتحول إلى حياة إيجابية فاعلة، سائلين الله -عز وجل- لهم التوفيق والسداد.

وأوضحوا أن ما تقوم به إدارة الدار من جهود في تقديم أسس الرعاية والتوجه الديني والرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين، ليكونوا أعضاء فاعلين مساهمين في خدمة ورفعة الوطن.

وثمن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعده لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، هذه اللافتة. وتخلل الحفل تقديم عيديات للأبناء، وافتتاح ديوانية الدار بعد أن تمت إعادة تهيئتها.من ناحيته، أكد مدير الدار سعيد الشهراني أهمية هذه اللقاءات والتفاعل معها من قبل الجميع، والتي تعد رافدًا قويًا في تأسيس البناء الاجتماعي والتربوي مما له من أثر إيجابي في نفوس الأحداث.