شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا وزهور ترسم البهجة على أهالي القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الهدايا والزهور مساء أول أيام العيد، بابتسامة رسمت الفرح والابتهاج، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، بهدف ترسيخ قيم التواصل.

وكثفت البلدية جهودها في أعمال الإصحاح البيئي وتواصل تعقيم وتنظيف مصليات العيد والمساجد وأسواق النفع العام، حرصًا على الصحة العامة.

كانت البلدية قد انتهت من تركيب أعمال الزينة ولوحات التهنئة بالعيد في شوارع وميادين المحافظة استعدادًا لاستقبال العيد، إضافةً إلى تكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.