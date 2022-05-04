شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فقرات ترفيهية وحركية في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم أهالي الأحساء، بالتعاون مع أمانة المحافظة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية، مساء غدٍ الخميس، حفل المعايدة الأول للسكان ابتهاجًا وفرحًا بالعيد باستلامهم وحداتهم السكنية.

ويحتوي برنامج الحفل الذي سيقام في ساحة مسجد ديار الحسا في زون A على العديد من الفقرات المتنوعة الترفيهية والحركية التي تساهم في رسم البسمة على شفاه الحضور من الرجال والأطفال في هذا العيد.

وبيّنت اللجنة المنظمة للحفل أنها تحرص على استثمار المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية في بث روح الألفة والمحبة والتعارف بين السكان.

ودعت اللجنة جميع الأهالي لحضور هذا الحفل الذي يقام لأجلهم، ويحتوي على العديد من الفقرات ومسابقات الترويحية والترفيهية، بالإضافة إلى عروض المهرجين والحركات البهلوانية، ومسابقة أفضل زي للأطفال، ووضعت له جوائز تشجيعية للمشاركين، وعيدية لك طفل وشبل يحضر هذا الحفل، وكلمات التهاني والتبريكات.