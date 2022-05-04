شكرا لقرائتكم خبر عن رواد الكشافة يوزعون الورود على منومي «القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارت مجموعة من رواد الكشافة، مستشفى القطيف المركزي، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لمكتب رواد كشافة رسل السلام بالمنطقة الشرقية، ورافقهم مجموعة من كشافة رسل السلام بنادي النور بسنابس، بمعية القائد المفوض الكشفي علي العبندي.

وتجولوا في مختلف أقسام المستشفى، وقدموا التهاني والتبريكات بالعيد السعيد للمرضى المنومين، وكذلك للكوادر الطبية، إضافةً إلى تقديم هدايا وورود للجميع، متمنين الشفاء العاجل للمرضى. والتقى الرواد والكشافة المشاركون في هذه الزيارة، مدير تشغيل شبكة القطيف الصحية د.رياض الموسى، وقدموا التهاني له ولجميع العاملين في الشبكة، ثم أخذ صور تذكارية.