شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة عمال النظافة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت، أمس، فعاليات احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بعيد الفطر المبارك، وتقام العروض في موقَعين بمكة المكرمة، كما نظمت الأمانة حفلاً لمعايدة عمال النظافة بالتعاون مع جمعية «البيئة هي الحياة».

ولفتت الأمانة إلى اختيار مواقع العروض بعناية لتكون قريبة من أماكن وجود السكان في مختلف المواقع، وهي مواقف حجز السيارات بطريق الأمير محمد بن سلمان - مكة جدة السريع، ومواقف حجز السيارات بالشرائع طريق الطائف/ السيل، وستستمر على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الثاني وحتى الرابع من شهر شوال.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، إن الأمانة أعدت وعلى غرار كل عام برنامجاً مميزاً وحافلاً للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على نفوس كل المسلمين، ويحتوي على فقرات منوعة وشيقة روعي فيها ملاءمة مختلف الأعمار والأسر لتواكب المناسبة، وتتضمن ألعاباً ومسابقات وألواناً فلكلورية وعروضاً غنائية للأطفال - وفقرة الرسم على الوجه وعروض الدمى وعروض العمالقة وسحوبات وركن التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى تقديم الهدايا والجوائز للحضور.

وأشار إلى أن العروض تقدم من مجموعة من الفرق الاستعراضية المتخصصة، وتنطلق بعد صلاة العشاء وحتى منتصف الليل.