شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات تراثية بـ«العيد الشمالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، أمس الأول، فعالية «العيد الشمالي» احتفاء بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية في عرعر.

وشملت الفعالية عددا من المناشط منها «عيدي العيد»، وفنجان القهوة الشمالية الذي خصص للمعايدة العامة، وتزامناً مع عام القهوة السعودية ليكون مقراً للاحتفال العام، كما تستمر اليوم مسيرة الخيول العربية لتشجيع ودعم أصحاب هذه الهواية العربية الأصيلة.

وأوضح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، أن مثل هذه الفعاليات تعزز الهوية الوطنية ورفع قيمة الموروث الشعبي وتعزيز دور المشاركة الاجتماعية وتنمي التنمية الاجتماعية في المنطقة من خلال تحسين نمط الحياة، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة للنهوض برفاهية المجتمع، وتطوير وتنويع فرص التنمية المحلية، مؤكداً أن هناك العديد من الفعاليات التي ستنطلق في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.