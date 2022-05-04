شكرا لقرائتكم خبر عن بالزي السعودي والبخور.. مغتربون يحتفلون بالعيد في فيلادلفيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل مغتربون في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية بعيد الفطر المبارك، متوشحين بالزي السعودي ورائحة العود، إضافة للأطباق الشعبية على مائدة إفطارهم. مستذكرين بذلك أجواء الفرح ومشاعر البهجة العائلية في الوطن.

وقال مناور الرشيدي «مرافق مع ابنه للعلاج»: إن إظهار الفرح في العيد سنة، وتعظيم شعائر الله واجب وفرصة لنا في الغربة بهذا الاحتفال أن نخفف روتين المواعيد ونفرح وندخل الفرح على الصغار والكبار.

وأضاف أبو أحمد، المرافق لزوجته التي تنتظر زراعة الرئتين: الحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه. وإقامة احتفال مصغر يجمع المغتربين الخليجيين فكرة سديدة، الجميع تفاعل معها؛ لأنها تعود بالجميع للذكريات الجميلة على أرض الوطن بين الأهل والأحباب.

وذكر «فيصل» طالب مبتعث، أن احتفالية العوائل السعودية والخليجيين وسعادة الأطفال تجعلنا نشعر بالأجواء التي اعتدنا عليها وسط الأهل بالمملكة. فيما قال فهد الرشيدي الذي وصل قبل أسبوع بقصد العلاج: يوجد اختلاف بالمظاهر في رمضان بين السعودية وفيلادلفيا ولكن معايدة الأسر الخليجية هنا جعلتنا لا نشعر بالفرق وشاركنا الأطفال الفرحة وتبادلنا الأحاديث مع كبار السن.

وأكد جاسم السميطي من الإمارات، عدم شعوره بالغربة وهو مع أشقائه من السعودية، مضيفا تشاركنا فرحة العيد كأسرة واحدة. وأضاف أبو عبدالله من الإمارات: نحن والسعوديون شعب واحد وفي الغربة تشاركنا السفرة في رمضان وتجهيزات العيد، ما جعلنا نشعر وكأننا في أوطاننا.

ورفع المبتعثون والمرضى ومرافقوهم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وما يبذلونه من جهود في تذليل الصعاب أمام المواطنين. معربين عن شكرهم للسفارة السعودية والملحقية الصحية على تواصلهم المستمر وتقديم الدعم اللازم في كل ما يحتاجونه.