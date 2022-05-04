شكرا لقرائتكم خبر عن عروض شعبية في 32 موقعا بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة «مجتمعي» بالشراكة مع أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من البرامج والمبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ بهدف تعزيز اللحمة الوطنية والمجتمعية، والتأكيد على المودة والتآخي بين مختلف أطياف المجتمع، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بمناسبة العيد السعيد.

وتتضمن البرامج لقاءات معايدة صباحية ومسائية بين أهالي الأحياء في 32 مجلساً ومركزاً، إضافة لفعاليات ترفيهية تشتمل على عروض مسرحية ومسابقات في الرسم وألعاب الذكاء، وعروض فنية وشعبية، وبعض الألعاب الرياضية.

وبيّن أمين عام الجمعية د. سمير المغامسي أن الفعاليات التي تغطي عدداً كبيراً من أحياء المدينة المنورة تقام بالشراكة والتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة، مؤكداً أهمية إشاعة الفرح بالعيد، وإظهار هذه الفرحة شكراً لله على ما يسّره من الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، وتحقيقاً للتواصل والتعارف.