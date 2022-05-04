شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى التهاني بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، مساء أمس الأول، من رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، هنَّأه فيه بعيد الفطر المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره له على التهنئة، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وعبَّر جلالة ملك مملكة البحرين، عن التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك. وقد بادله سموه التهنئة، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.