شكرا لقرائتكم خبر عن عروض «سيرك دو سوليه» بموسم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقطب موسم جدة 2022 زواره تزامنا مع فرحة عيد الفطر بعروض «سيرك دو سوليه» العالمي، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية ، بلوحات استعراضية وسط حضور كبير من مختلف الجنسيات، والاستمتاع بمثل هذه العروض.

وأبهر 39 مؤدياً يساندهم 25 فنياً في تقديم عروض السيرك التي تقدم ولأول مرة عرضاً حصرياً لموسم جدة، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول 4 عروض بهلوانية عالمية دمجت بين الإبداع والابتكار والتشويق، وعاش معها الحضور أجواء قصة سيرك دو سوليه «فيوجن» الرئيسية.

وشهدت العروض فقرات بهلوانية كعجلة الموت، الطائرة، وعرض التوازن، والقماش المعلق، وعروض الهيليوم، والدرجات الهوائية، والعاصفة الورقية بالإضافة للعروض النارية الممتعة.