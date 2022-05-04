شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل أهالي حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، حفل أهالي المنطقة الذي تنظمه الأمانة بعيد الفطر المبارك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وتجولا في ركن القهوة السعودية ، واستمعا لشرح تفصيلي عما يحتويه الركن.

واستقبل سمو أمير المنطقة جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة، وكذلك أبناء شهداء الواجب.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض مرئي عن فعاليات العيد في حارات مدينة حائل والتي قدمت فيها هدايا العيد مشاركة من أمانة المنطقة مع المجتمع في أفراحه، وفيلم عن تطور حائل والتسلسل الزمني لذلك والأماكن السياحية، ثم قدمت رقصات فلكلورية ولوحة فنية عن أفراح العيد.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن حب الوطن سمة الشعب السعودي، وأن ألوان الفرح ترسم لوحة مدهشة في مناطق المملكة الغالية، خلال احتفالات العيد السعيد، مشيراً إلى أن الحب المتبادل من أبناء المنطقة وقيادتهم الحكيمة مستمر ومتواصل.