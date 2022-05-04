شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: دور بطولي لمرابطي الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في الإمارة أمس، المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة ومشايخ القبائل وجمعا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونوه أمير منطقة جازان، خلال كلمته في حفل خطابي بهذه المناسبة، بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطون في الحد الجنوبي بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، والتضحيات التي يُقدمها أبطالنا بكل إخلاص وتفانٍ للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، مرخصين أرواحهم الغالية دفاعاً عن الدين والوطن، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطن والمقيم ورجال الأمن في القيام بكل ما يسهم في حفظ الأمن وحماية المقدسات ومقدرات الوطن.

ورفع التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، مشددا على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد، التي أُسست على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة، داعياً المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.