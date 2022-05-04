شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 168 مصحفا في «إفطار ودعوة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء 27.000 وجبة، بمشاركة 33 متطوعاً، في مشروع «إفطار ودعوة» الذي نفَّذته خلال شهر رمضان المبارك، كما سيّرت 5 رحلات عمرة استفاد منها 220 معتمراً، وقدمت 9 محاضرات، و91 كلمة، ونفَّذت 10 جولات دعوية، و56 تصميماً ومقطعاً دعوياً، ووزعت 168 مصحفاً، و901 كتيب و(بروشور)، ومسابقة رمضانية.

وشهد مشروع «إفطار ودعوة» حضورًا كبيرًا من قبل الفئات المستهدفة، وقد جُهِّزَ بأعلى المعايير، بما يتماشى مع فضل هذا الشهر المبارك، وعظم أجر تفطير الصائمين، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «في شهر الخير أبشر بالخير2»، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.