لتسوية قضية احتيال.. ترامب يوافق على دفع 750 ألف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

اضطر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للموافقة على دفع 750 ألف دولار، وذلك لتسوية دعوى احتيال ضد “منظمة ترامب” وشركاته الأخرى.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”؛ قال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا في واشنطن كارل راسين: “من أول الأشياء التي فعلها دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا هو استخدام منصبه بشكل غير قانوني لإثراء عائلته”.

وأضاف: “الآن نعيد الأموال التي أساءت استخدامها مؤسسات ترامب”، مؤكدا أنه “لا أحد فوق القانون، حتى الرئيس.. لا يمكن استخدام المؤسسات غير الربحية لملء جيوب الأفراد، مهما كانت قوتهم”.

هذا وقد وافق ترامب على دفع المبلغ، لكنه لم يقر بالذنب في التهم الموجهة إليه.