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الدولار الأمريكي يتراجع قبيل قرار مجلس الاحتياطي

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات اليوم الثلاثاء بينما يعكف المستثمرون على تقييم حجم التحرك المتوقع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع ومساره المستقبلي.

وكانت العملة الخضراء سجلت أعلى مستوى في 20 عاما الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر قوة من أقرانه في تشديد السياسة النقدية بينما يسير التضخم بأسرع وتيرة في 40 عاما.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأن يعلن عن خطة لخفض ميزانيته العمومية البالغة تسعة تريليونات دولار عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين غدا الأربعاء.

ويتوقع متعاملون أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سيرتفع إلى 2.89 بالمئة بحلول نهاية العام من 0.33 بالمئة حاليا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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