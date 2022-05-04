عقود الغاز الأميركية تسجل أعلى مستوى لها في 13 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من ثمانية بالمئة أثناء التعاملات الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما الذي بلغته الشهر الماضي، بفعل احتمالات لزيادة في الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال في حين تلقي توقعات بأحوال جوية أدفأ من المعتاد بظلالها على الطلب المحلي.

وأنهت العقود الأميركية للغاز تسليم يونيو جلسة التداول مرتفعة 47.9 سنت، أو 6.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 7.954 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وفي وقت سابق، وصلت الأسعار إلى 8.169 دولار للمليون وحدة حرارية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008 .

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وصعدت العقود الأميركية للغاز أكثر من 100 في المئة حتى الآن هذا العام إذ يبقي ارتفاع الأسعار العالمية الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

ويجري تداول الغاز حول 36 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و24 دولارا في آسيا.