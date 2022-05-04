موسم جدة يواصل فعالياته لليوم الثاني وسط حضور كبير من الزوار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

واصل موسم جدة 2022 فعالياته لليوم الثاني، وسط حضور كبير من الزوار، حيث حظيت منطقة “جدة آرت بروميناد”، ومنطقة فعاليات عروض “سيرك دو سوليه” بإقبال كبير من الزوار منذ وقت مبكر للاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة.

وأضفت فعاليات موسم جدة حالة من البهجة والسعادة على أهالي وزوار جدة من مختلف الأعمار والجنسيات في أيام عيد الفطر السعيد، حيث جذبت الفعاليات الأسر الذين استمتعوا بعروض الألعاب النارية والسيرك والعروض الحية والفعاليات المتنوعة، إلى جانب المطاعم والمقاهي والخدمات المتكاملة بمناطق الفعاليات لراحة الزوار.

وشكلت فعاليات موسم جدة 2022 مزيجاً فريداً من التنوع الذي وظف الثراء التراثي والتاريخي والثقافي الذي تتميز فيه جدة بالطابع العالمي والتجارب الجديدة، لتقدم لأهالي وزوار جدة موسماً استثنائياً ومتنوعا يلبي مختلف الرغبات ، حيث يضم 2800 فعالية في 9 مناطق على مدى ٦٠ يوماً.

وتقوم إدارة الموسم بالمتابعة الدقيقة للأعمال والمهام الميدانية لمناطق الفعاليات، والعمل على راحة زوار الموسم وتسهيل وصولهم لمناطق الفعاليات، حيث شهدت فعاليات اليوم الثاني انسيابية في حركة الزوار بمناطق الفعاليات وتنظيم ميداني دقيق، رغم كثافة الحضور وتزامن الموسم مع عيد الفطر المبارك.

ويقدم موسم جدة 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و7مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالمية، والعديد من التجارب والفعاليات البحرية، وسيرك عالمي، و4 معارض عالمية، والعديد من العروض والخدمات الأخرى والخيارات المخالفة أمام الزائر ليقضي أجمل الأوقات مع أسرته في مناطق الفعاليات.