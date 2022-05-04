حفل زفاف على متن طائرة!

محمد بن مسعود - الدمام - أقام ثنائي من ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حفل زفاف فريداً من نوعه، عندما تم تغيير خطتهما للزواج في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بسبب إلغاء رحلة طيران، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن». وقرر الاثنان أن يتزوجا على متن الطائرة، بدلاً من ذلك، على ارتفاع 37 ألف قدم. وقام الطيار والطاقم بتزيين الطائرة، لتبدو وكأنها موقع حفل زفاف، وكان هناك حتى مصور محترف على متن الطائرة، ليلتقط الصور.

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