نقاط أمنية لمنع غير المسافرين من دخول ‎مطار الملك عبدالعزيز - #عاجل

وضعت نقاط أمنية في مداخل مطار الملك عبدالعزيز بجدة وذلك لمنع غير المسافرين من دخول المطار، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية.

وكان المطار قد شهد، الأحد، تكدسا لعدد كبير من الرُكّاب في الصالة الشمالية، وذلك في ظل عدم وجود موظفين وفقا لما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

وتذمر الكثير من المسافرين حيال ما حدث وأكدوا أن سوء الخدمة في هذا المطار لا يزال مشكلة قائمة على الرغم من بناء مطار جديد ، مبينين أن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولا بد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل.