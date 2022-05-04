وكان المطار قد شهد، الأحد، تكدسا لعدد كبير من الرُكّاب في الصالة الشمالية، وذلك في ظل عدم وجود موظفين وفقا لما ذكره عدد من المسافرين في المطار.
وتذمر الكثير من المسافرين حيال ما حدث وأكدوا أن سوء الخدمة في هذا المطار لا يزال مشكلة قائمة على الرغم من بناء مطار جديد ، مبينين أن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولا بد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل.
كانت هذه تفاصيل خبر نقاط أمنية لمنع غير المسافرين من دخول مطار الملك عبدالعزيز - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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