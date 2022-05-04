17 ألف سيارة عبرت جسر الملك فهد ثاني أيام العيد

شارك جسر الملك فهد المسافرين احتفالاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بتوزيع الهدايا على العابرين عبر الجسر، حيث بلغ عدد المركبات التي عبرت الجسر من الساعة 07:00 ص إلى 07:00 م هذا اليوم 16,796 مركبة، بمعدل 1400 مركبة في الساعة.



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