المرور يكشف عقوبات مخالفة التفحيط

عقوبات مخالفة التفحيط المادة (التاسعة والستون) من نظام المرور يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالآتي:

• في المرة الأولى حجز المركبة (15) يومًا، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

• في المرة الثانية حجز المركبة لمدة (شهر)، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

• في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. ملاحظة يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.